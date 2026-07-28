Die DroneShield-Aktie gerät erneut massiv unter Druck. Derzeit steht der Rüstungskonzern rund 14% im Minus, während der Kurs inzwischen rund -73% unter seinem Allzeithoch notiert. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob die jüngste Schwäche lediglich Teil einer größeren Korrektur ist oder ob sich der übergeordnete Abwärtstrend weiter beschleunigt. Welche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche jetzt entscheidend sind und welche Signale RSI, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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