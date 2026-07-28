Es ist eine der charmantesten Lotterien der Internetgeschichte: Länder bekamen zwei Buchstaben als Domain-Endung zugeteilt - und Jahrzehnte später stellten einige fest, dass sie damit zufällig auf einem digitalen Schatz sitzen. Website-Endungen, sogenannte Top-Level-Domains (TLDs) wie .com, .org und .net kennt jeder - und auch die länderspezifischen TLDs sind seit vielen Jahren Standard. Doch während die meisten dieser Domain-Endungen vor allem im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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