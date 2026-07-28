The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2026
ISIN Name
AT000B049XXX UNICR.BK AU. 23/26 MTN
US91282CLXXX USA 24/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2159
FR001400JXXX SOCIETE GEN. 23/26 MTN
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2182
LU0145654XXX DWS I.-EURO-GOV BONDS FC INVESTMENT
US91282CLXXX USA 24/26 FLR
XS2869647XXX DZ BANK IS.A2681
XS2114087XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
XS2114115XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
USU5876JAXXX MERC.B.F.NA. 24/26 REGS
USU5876JAXXX MERC.B.F.NA. 24/26 FLR
XS1944390XXX VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26
XS2239845XXX CHANEL CERES 20/26
US912828YXXX USA 19/26
XS2441530XXX KRED.F.WIED.22/26 MTN LS
DE000LB12XXX LBBW STUFENZINS 19/26
US91282CCXXX USA 21/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2026
ISIN Name
AT000B049XXX UNICR.BK AU. 23/26 MTN
US91282CLXXX USA 24/26
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2159
FR001400JXXX SOCIETE GEN. 23/26 MTN
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A2182
LU0145654XXX DWS I.-EURO-GOV BONDS FC INVESTMENT
US91282CLXXX USA 24/26 FLR
XS2869647XXX DZ BANK IS.A2681
XS2114087XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
XS2114115XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
USU5876JAXXX MERC.B.F.NA. 24/26 REGS
USU5876JAXXX MERC.B.F.NA. 24/26 FLR
XS1944390XXX VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26
XS2239845XXX CHANEL CERES 20/26
US912828YXXX USA 19/26
XS2441530XXX KRED.F.WIED.22/26 MTN LS
DE000LB12XXX LBBW STUFENZINS 19/26
US91282CCXXX USA 21/26
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