Rheda-Wiedenbrück (ots) -Ein volles Postfach, Zeitdruck und ständige Erreichbarkeit. Der Berufsalltag fordert längst nicht mehr nur den Kopf, sondern schlägt oft auch auf den Magen: Sodbrennen, Magenkrämpfe und Übelkeit gehören für zahlreiche Berufstätige in stressigen Phasen dazu. Nux vomica (Pflüger) unterstützt sanft den belasteten Verdauungstrakt, ganz ohne Nebenwirkungen.Kaum ein Organ reagiert so empfindlich auf psychische Belastungen wie der Magen-Darm-Trakt. Das ist wenig verwunderlich. Denn steht unser Körper unter Dauerstress, schaltet er in eine Art Alarmbereitschaft. Stresshormone lenken die Energie zu Herz, Muskeln und Gehirn um und bremsen dafür die Verdauung. Die Nahrung verweilt länger im Magen, während die Säureproduktion steigt. Das begünstigt Krämpfe, ein flaues Gefühl im Bauch und brennende Beschwerden hinter dem Brustbein. Dieser natürliche Mechanismus kann im modernen Berufsalltag schnell zur Dauerbelastung werden.Angst und Stress als VerdauungstreiberWie eng Psyche und Magen zusammenhängen, zeigt eine Studie des schwedischen Karolinska-Instituts. Dafür wurden die Daten von über 3.000 Patienten ausgewertet. Das Ergebnis belegt, Menschen mit ausgeprägten Ängsten entwickeln mehr als dreimal so häufig Sodbrennen wie Menschen ohne psychische Belastung.Auch berufsbedingter Stress steht im Verdacht, die Beschwerden zu befeuern. Untersuchungen bei stark beanspruchten Berufsgruppen zeigen, dass ein hohes Stresslevel im Job das Risiko für Refluxbeschwerden deutlich erhöht. Die Vermutung vieler Betroffenen, dass ausgerechnet stressige Phasen dem Magen zusetzen, trifft also meist zu.Bewährte Unterstützung für den gestressten MagenNux vomica (Brechnuss) gehört zu den beliebtesten homöopathischen Einzelmitteln Deutschlands. Es wird seit Generationen von Menschen angewendet, die auf natürliche Weise ihre Genesung unterstützen wollen. Nux vomica Globuli Pflüger sind alkoholfrei, frei von Neben- und Wechselwirkungen und dank des einzigartigen Globulispenders ideal für unterwegs oder dem Schreibtisch. Bewährt haben sich dreimal täglich fünf Globuli D6 oder zweimal täglich fünf Globuli D12. Lassen Sie die Globuli einfach im Mund zergehen.Tipps: So entlasten Sie Ihren Magen im Alltag- Planen Sie feste Pausen für Mahlzeiten ein, statt nebenbei am Schreibtisch- Essen Sie bewusst und in Ruhe- Reduzieren Sie Koffein, Alkohol und Schlafmangel- Verankern Sie feste Entspannungsmomente im Tagesablauf- Achten Sie auf regelmäßige Bewegung, z. B. ein kurzer Spaziergang nach dem EssenStress lässt sich im Berufsalltag selten vollständig vermeiden, seine Auswirkungen auf den Magen jedoch lindern. Mit bewussten Routinen und der Unterstützung von Nux vomica bekommt der Verdauungstrakt die Chance, sich selbst wieder zu regulieren.Pflüger - Qualität made in GermanyDas Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger PUR Vitamine und Mineralstoffe, mehr als 130 homöopathische Komplexmittel und 13 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger im Globulispender. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt rund 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.Nux vomica D6 Globuli Pflüger, 10 g, PZN 20288960, UVP 9,50 EURNux vomica D12 Globuli Pflüger, 10 g, PZN 20288977, UVP 9,50 EURWeiterführende Informationen unter www.pflueger.dePressekontakt:Homöopathisches LaboratoriumAlexander Pflüger GmbH & Co. KGJana HollenbeckPR und ÖffentlichkeitsarbeitRöntgenstraße 433378 Rheda-WiedenbrückTel.: +49 5242-9472-149Fax: +49 5242-9472-3149E-Mail: j.hollenbeck@pflueger.deOriginal-Content von: Homöopathisches Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153568/6322468