Der zuletzt stark gestiegene Dieselpreis könnte ein Motiv zum Wechsel auf Elektro-LKW sein. Jetzt hat in Österreich die Serienproduktion eines neuen E-LKWs begonnen - unter besonderen Vorzeichen. In Österreich hat die Serienproduktion eines E-Lastkraftwagens begonnen, der aus chinesischen und europäischen Teilen besteht. Der Etopas 600 sei für ein Gesamtzuggewicht von 42 Tonnen ausgelegt und habe eine Reichweite von rund 600 Kilometern, teilte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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