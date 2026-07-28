Weil Chinas E-Auto-Markt schwächelt, geht es auch weltweit nur noch langsam voran. In Europa läuft es deutlich besser. Weltweit werden immer mehr Elektroautos zugelassen, die Wachstumsgeschwindigkeit lässt aber nach. In einer Untersuchung von 43 wichtigen Märkten kommt die Unternehmensberatung PwC auf rund 6,6 Millionen Neuzulassungen rein batteriebetriebener Stromer (BEVs). Das ist zwar immer noch ein Plus von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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