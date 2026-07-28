Datum der Anmeldung:
24.07.2026
Aktenzeichen:
B8-67/26
Unternehmen:
ENI Argentina LNG B.V., Amsterdam (NL); YPF S.A., Buenos Aires (Ar); XRG ARG Limited, Birmingham (GB); Gründung zweier GU;
Produktmärkte:
Erdöl Erdgas Erdgasflüssigkeiten Flüssiggas NGL LPG Raffinerieerzeugnisse
24.07.2026
Aktenzeichen:
B8-67/26
Unternehmen:
ENI Argentina LNG B.V., Amsterdam (NL); YPF S.A., Buenos Aires (Ar); XRG ARG Limited, Birmingham (GB); Gründung zweier GU;
Produktmärkte:
Erdöl Erdgas Erdgasflüssigkeiten Flüssiggas NGL LPG Raffinerieerzeugnisse
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