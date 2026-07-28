Datum der Anmeldung:
24.07.2026
Aktenzeichen:
B9-77/26
Unternehmen:
Neodigital Autoversicherung AG (D); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die hector digital GmbH (D)
Produktmärkte:
Versicherungsdienstleistungen, Versicherungsmakler
24.07.2026
Aktenzeichen:
B9-77/26
Unternehmen:
Neodigital Autoversicherung AG (D); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über die hector digital GmbH (D)
Produktmärkte:
Versicherungsdienstleistungen, Versicherungsmakler
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