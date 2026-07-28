Datum der Anmeldung:
24.07.2026
Aktenzeichen:
B5-80/26
Unternehmen:
Dalli-Werke / Farmol (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Deodorants, Geschirrspülprodukte, Gesichtspflegeprodukte, Haarpflegeprodukte, Hautbehandlungssprays, Hautpflegeprodukte, Lokalanästhetika, Lufterfrischer, Oberflächenreiniger, Spezialreiniger, Toilettenreiniger, Waschmittel
24.07.2026
Aktenzeichen:
B5-80/26
Unternehmen:
Dalli-Werke / Farmol (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Deodorants, Geschirrspülprodukte, Gesichtspflegeprodukte, Haarpflegeprodukte, Hautbehandlungssprays, Hautpflegeprodukte, Lokalanästhetika, Lufterfrischer, Oberflächenreiniger, Spezialreiniger, Toilettenreiniger, Waschmittel
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