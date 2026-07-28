Datum der Anmeldung:
24.07.2026
Aktenzeichen:
B7-55/26
Unternehmen:
CrowdStrike Holdings, Inc., Austin (USA); mittelbarer Erwerb von Vermögenswerten von XM Cyber Ltd., Herzlia (ISR)
Produktmärkte:
Cybersicherheit, Sicherheitssoftware für Unternehmen
24.07.2026
Aktenzeichen:
B7-55/26
Unternehmen:
CrowdStrike Holdings, Inc., Austin (USA); mittelbarer Erwerb von Vermögenswerten von XM Cyber Ltd., Herzlia (ISR)
Produktmärkte:
Cybersicherheit, Sicherheitssoftware für Unternehmen
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