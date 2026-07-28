DAX Prognose für Dienstag, 28.07.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.363 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index ging mit einem deutlichen GAP up zum Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche in den vorbörslichen Handel. Zwar konnte sich der DAX am Vormittag im Handelsverlauf weiter nach Norden schieben, die Dynamik hat aber gefehlt. Am Nachmittag stellte sich moderate Schwäche ein, die den Index wieder unter die 24.450 Punkte gedrückt haben. Zum Wochenbeginn konnte der Index einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich konnte sich der Index moderat erholen. Der DAX ging bei 25.485 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Prognose: Kurzfristig bleibt das technische Bild bullish, solange die SMA20 hält.

Kurzfristig bleibt das technische Bild bullish, solange die SMA20 hält. DAX aktuell: Die Zone um 25.420 Punkte ist heute die entscheidende Unterstützung.

Die Zone um 25.420 Punkte ist heute die entscheidende Unterstützung. Kursziele: Oberhalb von 25.600 Punkten rückt der Bereich bis 25.700 Punkte in den Fokus.

Die DAX Prognose für den 28.07.2026 bleibt trotz der jüngsten Kursgewinne konstruktiv. Der deutsche Leitindex verteidigt wichtige Unterstützungen und notiert weiterhin oberhalb zentraler gleitender Durchschnitte. In dieser DAX aktuell Analyse betrachten wir die jüngste Kursentwicklung, die technische Ausgangslage sowie die wichtigsten Kursmarken für den heutigen Handel.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 27.07.2026

Der DAX startete gestern bei 25.363 Punkten in den vorbörslichen Handel und eröffnete mit einem deutlichen Aufwärts-Gap gegenüber dem Freitag. Im Vormittagshandel konnte der Index zwar weiter zulegen, allerdings ließ die Dynamik bereits früh nach. Am Nachmittag sorgten Gewinnmitnahmen für einen Rücksetzer bis in den Bereich von 25.360 Punkten. Im späten Handel stabilisierte sich der Markt wieder, sodass der DAX den Handelstag bei 25.485 Punkten beendete.

Auf Xetra schlossen 33 Werte im Plus, lediglich sieben Titel gaben nach.

Gewinner im DAX

SAP +7,28%

Scout24 +5,63%

Zalando +4,89%

Verlierer

Infineon -3,05%

Hochtief -2,72%

RWE -2,18%...

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