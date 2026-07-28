Bad Friedrichshall und München (ots) -Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, und Zscaler, die Cybersecurity-Plattform für die KI-Ära, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Gemeinsam bringen die Partner die Sicherheitsplattform Zscaler Zero Trust Exchange auf STACKIT, die souveräne Cloud von Schwarz Digits. Dadurch entsteht ein souveräner Zero Trust Secure Access Service Edge (SASE) Sicherheitsservice, der entwickelt wurde, um KI-Bedrohungen zu verhindern und die Cyberresilienz zu erhöhen. Das Angebot wird in deutschen Rechenzentren gehostet und von STACKIT betrieben. Es steht ab sofort Kunden in ganz Europa zur Verfügung.Europäische Kunden verlangen zunehmend nach souveräner Technologie, während sich Cybersicherheits-Bedrohungen rasch ausbreiten und durch den Einsatz von KI auf Seiten der Malware-Akteure an Geschwindigkeit und Komplexität gewinnen. Gleichzeitig wird Cybersicherheit zum Thema für die Vorstandsebene durch europäische Regularien, wie NIS2, DORA und den AI Act. Organisationen müssen Anforderungen an Souveränität und Regulatorik nachkommen und die Performance im Auge behalten.Schwarz Digits und Zscaler beantworten diesen Bedarf gemeinsam durch das Deployment der Zscaler Sicherheitsplattform in Schwarz Digits' Rechenzentren und liefern dadurch einen ganzheitlichen Ansatz für eine souveräne Zero Trust SASE Cloud. Damit können Organisationen ihre hybride Belegschaft absichern und zeitgleich die Anforderungen an operationale Resilienz und Lieferkettensicherheit erfüllen. Das gemeinsame Angebot deckt das Deployment, Management sowie den Betrieb und Support der Cloud-basierten Cybersicherheitsplattform ab. Dadurch werden Kundendaten und der Geschäftsbetrieb im Einklang mit europäischen Anforderungen vor Cyberangriffen geschützt.Christian Müller, CEO von Schwarz Digits, erläutert: "Technologische Unabhängigkeit beginnt bei der Infrastruktur. Mit der Partnerschaft heben wir die Netzwerksicherheit auf ein neues Level: Wir entwickeln bestehende Sicherheitsarchitekturen weiter und setzen auf hochperformante Identitätsprüfung. Für unsere Kunden bedeutet das noch besseren Schutz gegen Cyberangriffe.""Im Zeitalter von KI-gesteuerten Cyberbedrohungen ist eine moderne Zero Trust SASE-Lösung der einzig wirksame Schutz für sensible Unternehmensdaten", sagt Misha Kuperman, Chief Reliability Officer von Zscaler. "Die Partnerschaft mit Schwarz Digits ist ein Zeichen für unser langfristiges Commitment für Europa. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden, ihre Angriffsfläche zu limitieren und die laterale Ausbreitung von Angriffen einzudämmen und gleichzeitig Compliance mit der europäischen Legislative zu erzielen durch Datenresidenz in der EU. So ermöglichen wir Sicherheit auf höchstem Niveau unter souveränen europäischen Maßstäben.""Unsere Kunden im privaten und öffentlichen Sektor brauchen eine sichere und resiliente IT-Infrastruktur, ohne Kompromisse bei der digitalen Souveränität. Genau das ermöglichen wir, indem wir die Expertise zweier Technologieführer bündeln: Zscaler liefert die fortschrittliche Zero Trust SASE-Architektur gegen KI-gestützte Cyberangriffe, während Schwarz Digits über STACKIT die souveräne Cloud-Infrastruktur bereitstellt. So bleiben alle Daten in der EU und geschützt vor dem Zugriff durch Dritte", sagt Bernd Wagner, CSO von Schwarz Digits.Pressekontakt:Schwarz DigitsTelefon +49 7132 30-490490presse@digits.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Digits, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176941/6322588