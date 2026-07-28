Durch den Private-Equity-Recruiting-Markt rollt eine Welle, die Brancheninsider aufhorchen lässt: Senior Professionals - Director und sogar Partner - sind so wechselwillig wie schon lange nicht mehr. Wechselbereite, erfahrene Private-Equity-Manager gebe es zwar immer mal wieder, doch: "Die aktuell hohe Mobilität auf dem Level finde ich ungewöhnlich", sagt Daniela Braemisch, Executive Partnerin bei der PE-Personalberatung PER und Leiterin des Frankfurter Büros. Bei FINANCE TV erklärt die Headhunterin, was hinter dieser Entwicklung steckt, welche Rolle Carry, Exit-Druck und Unternehmenskultur spielen - und warum die Bekanntheit des Fonds als Karriereargument zunehmend an Bedeutung verliert. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Warum Carry, Exit-Druck und längere Halteperioden den Wechselwunsch befeuern. • Weshalb der große Fondsname kein ausschlaggebender Karrierefaktor mehr ist. • Wie künstliche Intelligenz und veränderte Marktbedingungen die gefragten Skills im PE-Recruiting neu definieren. • Warum Midmarket- und Lower-Midmarket-Häuser die neuen Karrieremagneten sind. Die Gesprächsteilnehmer: Host: Olivia Harder (FINANCE Magazin) Gast: Daniela Braemisch (Executive Partner und Head of Frankfurt Office, PER) _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/