Linz (www.anleihencheck.de) - Neue Daten zu den offenen Stellen in den USA dürften heute zeigen, wie weit sich der einst überhitzte Arbeitsmarkt normalisiert hat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ökonomen würden für Juni einen Rückgang auf rund 7,95 Millionen offene Stellen von 8,14 Millionen im Vormonat erwarten. Parallel dazu werde das Verbrauchervertrauen veröffentlicht, das zuletzt bei rund 100 Punkten stagniert habe. Beide Indikatoren zusammen würden das Bild einer Wirtschaft zeichnen, die sich verlangsame, ohne bislang deutlich einzubrechen. Vor allem der Dienstleistungssektor gelte dabei weiterhin als Stütze, während die Industrie schon länger schwächle. Genau diese Gratwanderung zwischen Abkühlung und Stabilität beschäftige die amerikanische Notenbank, die heute zu ihrer zweitägigen Sitzung zusammentrete. Ein Ergebnis werde erst morgen Abend erwartet, doch die heutigen Daten würden die letzten wichtigen Anhaltspunkte davor liefern. Sollten die Zahlen schwächer ausfallen als erwartet, dürfte das die Diskussion über den weiteren geldpolitischen Kurs neu entfachen. Würden sie stabil bleiben, spreche vieles für ein Abwarten der Notenbank. ...

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