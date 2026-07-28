Muldestausee (ots) -Die Energiewende verändert nicht nur Netze und Anlagen, sondern auch die tägliche Arbeit in den Versorgungsunternehmen. Prozesse, Systeme und Fachbereiche müssen zunehmend zusammengedacht werden. Für die TEAG Thüringer Energie AG und die cerebricks GmbH ist genau diese gemeinsame Gestaltung der Digitalisierung der Kern ihrer Zusammenarbeit.Aus der projektbezogenen gemeinsamen Arbeit entstand eine vertrauensvolle Partnerschaft. Sie basiert auf fachlicher Expertise, Innovationskraft und dem Verständnis der Herausforderungen der Energiebranche. Als Beratungsunternehmen modernisiert cerebricks die IT- und Prozesslandschaft von Energieversorgern. Durch die Optimierung von energiewirtschaftlichen Prozessen stellt cerebricks die Weichen für die zukünftigen Anforderungen der Branche.Mit der Ausweitung der Zusammenarbeit übernimmt cerebricks künftig die Verantwortung für die Digitalisierung der SAP-Kernprozesse. Damit beschreiten TEAG und cerebricks einen ungewöhnlichen, zukunftsorientierten Weg, denn bereits vor dem offiziellen Start des Projektes S/4 Utilities VNB/gMSB mit dem Fachbereich entsteht ein auf TEAG abgestimmtes SAP S/4HANA Utilities-System. Auf Basis von Best Practices für Utilities sowie der Integration von MaCo Cloud und der Messkonzeptverwaltung (MKV) werden zentrale energiewirtschaftliche Kernprozesse vorab im System abgebildet. Zum gemeinsamen Projektstart steht dem Fachbereich somit ein S/4 HANA Utilities System zur Verfügung, mit dem die Kernprozesse der TEAG bereits ausführbar und kundenspezifisch ausgerichtet sind. Der Fachbereich kann vom ersten Tag an in einer realitätsnahen Umgebung arbeiten, Prozesse verfeinern und gemeinsam mit cerebricks schrittweise die digitale Zielarchitektur gestalten."Dass die TEAG uns nach langjähriger, erfolgreicher Zusammenarbeit mit einem weiteren Großprojekt betraut, ist für uns ein starkes Zeichen des Vertrauens", sagt Udo Buchter, einer der drei Geschäftsführer der cerebricks GmbH. "Es zeigt uns, dass erfolgreiche Digitalisierung nicht in einzelnen Projekten entsteht. Sie entsteht durch kontinuierliche Zusammenarbeit und ein tiefes Verständnis für die fachlichen Anforderungen."Energieversorger stehen unter hohem Druck. Sie verarbeiten heute Millionen von Datensätzen, setzen regulatorische Vorgaben um und gestalten gleichzeitig ihre Prozesse effizient. Zudem müssen sie knappe personelle Ressourcen ausgleichen. Kürzere Bearbeitungszeiten, automatisierte Marktkommunikation und eine hohe Datenqualität gewinnen zunehmend an Bedeutung. Aus diesem Grund unterstützt cerebricks bei SAP-Transformationen sowie bei der Optimierung und Digitalisierung von Prozessen. Bei ständig neuen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben setzen die Versorgungsunternehmen so neue Marktanforderungen schnell und sicher um.Dazu sagt Philipp Lübke, CIO und Geschäftsbereichsleiter der TEAG: "In den vergangenen Jahren lernten wir cerebricks als verlässlichen Partner kennen, der unsere Herausforderungen versteht und anwendungsbezogene Lösungen entwickelt. Anders als bei klassischen Transformationsprojekten beginnt die fachliche Arbeit nicht auf einer leeren Systemlandschaft. Stattdessen steht uns bereits zum Projektstart eine ausführbare, auf uns zugeschnittene SAP-S/4HANA-Utilities-Umgebung für VNB/gMSB zur Verfügung. Die Ausweitung der Zusammenarbeit ist für uns ein konsequenter nächster Schritt, um gemeinsam unsere digitale Transformation anzugehen."Die Partnerschaft mit der TEAG zeigt beispielhaft, wie sich die Rolle von Beratungsunternehmen in der Energiewirtschaft verändert. Gefragt sind heute nicht mehr punktuelle Projektunterstützungen, sondern langfristige Partner, die Unternehmen über Jahre hinweg bei ihrer Transformation begleiten. Die Energiewende findet längst auch in den Systemen der Energieversorger statt: Dort, wo Prozesse, Daten und regulatorische Anforderungen zusammenkommen.Über die cerebricks GmbHDie cerebricks GmbH ist ein unabhängiges IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Muldestausee, Sachsen-Anhalt. Seit 2023 bietet cerebricks IT-Beratung und innovative Lösungen für die Energiebranche. Mit über 80 Mitarbeitenden an mehreren Standorten optimiert das Unternehmen Geschäftsprozesse und Systeme effizient, nachhaltig und digital. Die Expertise umfasst Bereiche wie Data Science & Analytics, Billing, Regulatorik & Marktkommunikation, Metering, FI-CA, Produkt- und Technologieentwicklung und mehr. Als Teil des SAP-Partnernetzwerks unterstützt cerebricks sowohl Energieversorger in Projekten als auch die SAP selbst - bei der Definition des Standards, bei Datenmodellempfehlungen sowie bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Gleichzeitig investiert cerebricks kontinuierlich in neue Technologien und Methoden, um Beratung stetig weiterzuentwickeln.Pressekontakt:Tony PolakelGeschäftsführercerebricks GmbH+49 151 402 533 71Tony.polakel@cerebricks.comwww.cerebricks.comOriginal-Content von: cerebricks GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180598/6322605