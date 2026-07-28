Harbin Institute of Technology

HARBIN, China, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 2. Internationale Konferenz zum Thema "Climate Leadership" fand vom 18. bis 20. Juli 2026 in Harbin, der Sommerhauptstadt, statt. Die Konferenz, die gemeinsam von der Business School des Harbin Institute of Technology, der Bartlett School of Sustainable Construction der UCL und der Chinese Economic Association UK/Europe veranstaltet wurde, versammelte über 300 Experten und Wissenschaftler aus 111 Universitäten und Forschungseinrichtungen in 23 Ländern und Regionen. Gemeinsam mit Vertretern internationaler Organisationen, darunter das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP), Unternehmen und führender wissenschaftlicher Fachzeitschriften, setzten sich die Teilnehmer mit den neuesten Entwicklungen und globalen Praktiken im Bereich der Klimaführerschaft auseinander und trugen damit chinesische Erkenntnisse und Lösungen zur globalen Klimapolitik bei. Die "Climate Leadership Initiative", die gemeinsam von HIT und UNDP vorgeschlagen wurde, wurde auf der Konferenz offiziell ins Leben gerufen.

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Die Konferenz zeichnete sich durch ein hochkarätiges wissenschaftliches Programm aus, zu dessen Hauptreferenten Mitglieder der Royal Society of Canada, der Academy of the Social Sciences in Australia, der Europäischen Akademie der Wissenschaften und der Royal Society of Edinburgh sowie Chefredakteure führender Fachzeitschriften wie Academy of Management Journal und Review of Economic Studies gehörten. Zu den namhaften Experten zählten unter anderem ein ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung für regionale Zusammenarbeit des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), ein Mitglied des Exekutivrats der Chinesischen Energieforschungsgesellschaft sowie ein stellvertretender Resident Representative des UNDP in China. Die Referenten, die sich mit den Themen Management, Wirtschaft und Umweltwissenschaften befassten, repräsentierten den aktuellen Stand der Forschung auf diesem Gebiet weltweit.

Unterdessen kamen die Chefredakteure von mehr als zehn führenden Fachzeitschriften, darunter Titel aus dem Nature-Portfolio und von Cell Press, im Rahmen der "Journal Editors Session" zusammen, um über die neuesten Trends zu diskutieren. Fünf internationale Organisationen - UNDP, UNEP, WWF, WRI und CBI - beteiligten sich intensiv an der Konferenz, wobei das UNDP zunächst eine eigene gemeinsame Session organisierte und damit den internationalen Einfluss der Konferenz unterstrich.

Im Rahmen der Konferenz wurde gemeinsam die "Climate Leadership Initiative" ins Leben gerufen, wobei die Rolle der Wissenschaft, der Technologie und der Wirtschaft bei der Verknüpfung von Innovationen im Bereich Klimatechnologie, unternehmerischen Praktiken und politischen Entscheidungsprozessen hervorgehoben wurde. Dies erfordert eine engere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftshochschulen, naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten, Forschungseinrichtungen und Unternehmen und stellt einen bedeutenden Schritt des HIT dar, seine einzigartigen fachlichen Stärken zu nutzen, um chinesischen Hochschulen dabei zu helfen, sich von Mitwirkenden zu Vorreitern in der globalen Klimapolitik zu entwickeln.

Als führende Hochschule, die Naturwissenschaften, Technik und Wirtschaftswissenschaften miteinander verbindet, hat die HIT eine internationale Plattform für die Zusammenarbeit geschaffen. Von der Zusammenführung internationaler Wissenschaftler bis hin zur Einleitung der Initiative hat HIT durch konkrete Maßnahmen gezeigt, dass chinesische Universitäten in der globalen Klimapolitik nicht nur als Teilnehmer, sondern auch als Gestalter und treibende Kräfte fungieren können. Mit seiner offenen Einstellung leistet dieses seit einem Jahrhundert bestehende Vorzeigeunternehmen der Ingenieursbranche einen Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung durch chinesische Lösungen.

Quelle: Harbin Institute of Technology

Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558.