Über die Google-Suche ließen sich zeitweise private Konversationen von Claude-Nutzer:innen abrufen. Wie die KI-Chats in der Suchmaschine gelandet sind und warum die beiden Tech-Riesen keine Schuld bei sich sehen. Normalerweise sind KI-Chats nur für wenige Augen bestimmt. Diese vermeintliche Privatsphäre verleitet einige User:innen sogar dazu, den Chatbots Dinge zu erzählen, die eigentlich nicht in eine KI eingegeben werden sollten. Wie schnell das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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