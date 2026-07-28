Die Branche der Online-Weiterbildung boomt. Mal geht es darum, Kenntnisse über Geldanlage oder Kryptowährungen zu erwerben. Ein anderes Mal darum, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln oder das richtige "Mindset" zu finden. Nicht selten geben die Teilnehmer viele tausend Euro für ein solches Coaching oder Mentoring aus. Die Qualität und der Erkenntnisgewinn dieser Veranstaltungen sind oft zweifelhaft - und viele Kunden bereuen danach, soviel Geld ausgegeben zu haben. Lass kostenlos und unverbindlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Roland Klaus