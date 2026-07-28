Immobilienaktien und REITs haben sich seit dem Zinsschock 2022 verhaltener entwickelt als der breite Aktienmarkt. Börsennotierte Immobilienunternehmen sind in Teilbereichen derzeit vergleichsweise niedrig bewertet. Der Reiz des Segments liegt in unterschiedlichen Bewertungsniveaus einzelner Sektoren und Titel. Ein Gastbeitrag von Dr. Karim Rochdi, Gründer und Geschäftsführer der AVENTOS GroupZu Beginn des Jahres 2026 hatte sich der Markt für Immobilienaktien und REITs (Real Estate Investment Trusts) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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