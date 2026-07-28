Zürich (ots) -Das Kundencenter von localsearch bietet KMU zahlreiche Möglichkeiten, ihre Produkte, Verträge und administrativen Aufgaben selbstständig zu verwalten. Neue Funktionen sorgen für noch mehr Komfort, Transparenz und Flexibilität im Alltag.Wer ein Unternehmen führt, möchte administrative Aufgaben möglichst einfach und effizient erledigen. Genau dabei unterstützt das Kundencenter von localsearch. Kundinnen und Kunden können wichtige Informationen und Services rund um ihre Produkte jederzeit online nutzen und viele Anliegen selbstständig bearbeiten. Dazu gehören unter anderem der Zugriff auf Verträge, Rechnungen und Zahlungsinformationen sowie die Verwaltung von Benutzern und Unternehmensdaten.Alles Wichtige an einem OrtDas Kundencenter bietet einen zentralen Überblick über alle relevanten Informationen. Kundinnen und Kunden können ihre Verträge und Rechnungen einsehen, Unternehmensdaten aktuell halten und wichtige Einstellungen bequem online verwalten.Der Zugang erfolgt einfach und sicher über einen Login-Link per E-Mail. Ein zusätzliches Passwort, das sich Kundinnen und Kunden merken müssen, entfällt somit. Nach der Anmeldung unterstützt eine interaktive Einführung dabei, die wichtigsten Funktionen des Kundencenters schnell kennenzulernen.Informationen selbstständig verwaltenUnternehmen können ihre Stammdaten jederzeit aktuell halten. So lassen sich beispielsweise Firmen- und Rechnungsadressen, Ansprechpersonen oder zusätzliche Standorte direkt im Kundencenter verwalten. Dadurch bleiben Informationen stets auf dem neuesten Stand und Änderungen können unkompliziert vorgenommen werden.Auch beim Rechnungsmanagement bietet das Kundencenter zusätzliche Flexibilität. Rechnungen können auf Wunsch elektronisch per E-Mail zugestellt werden und stehen damit schnell für die Weiterverarbeitung in Buchhaltung und Administration zur Verfügung.Schnelle Hilfe rund um die UhrErgänzend steht ein umfassender Hilfebereich (https://cc.localsearch.ch/s/help) mit bebilderten Anleitungen, Schritt-für-Schritt-Erklärungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Verfügung. Damit finden Kundinnen und Kunden viele Informationen und Lösungen direkt online."Unser Ziel ist es, KMU die Verwaltung ihrer Produkte und Dienstleistungen so einfach wie möglich zu machen", sagt Daniel Stöcklin, Customer Lifecycle Manager bei localsearch. "Mit dem Kundencenter bieten wir eine zentrale Plattform, auf der unsere Kundinnen und Kunden wichtige Aufgaben unkompliziert, transparent und dann erledigen können, wenn es für sie am besten passt."Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Kundencenters stärkt localsearch seine digitalen Services und unterstützt KMU dabei, administrative Prozesse effizient zu organisieren. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: das eigene Geschäft.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6322647