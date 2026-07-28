Drei Apple-Kunden aus den USA haben insgesamt rund 1,8 Millionen US-Dollar an eine betrügerische Krypto-Wallet aus dem App-Store verloren. Sie verklagen den iPhone-Konzern, der verspricht, alle Apps vorab zu überprüfen. Apple bewirbt seinen App-Store immer wieder als besonders sicher, da es sich um ein geschlossenes System handle und Apps nur nach gründlichen Überprüfungen zugelassen werden. Genau dieser Claim wird nun wieder einmal Gegenstand einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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