Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Eskalation im US-Iran-Konflikt löste in der vergangenen Woche eine deutliche Neubewertung an den globalen Rentenmärkten aus, so die DekaBank.Steigende Energiepreise hätten erneut Inflationssorgen geschürt und die Renditen auf zum Teil mehrjährige Höchststände getrieben. Die EZB habe den Einlagensatz auf ihrer Sitzung vom 23. Juli erwartungsgemäß bei 2,25% belassen, jedoch betont, dass die vollen Inflationsauswirkungen des Energieschocks noch nicht absehbar seien. Damit bleibe offen, ob in der Septembersitzung eine weitere Anhebung der Leitzinsen vorgenommen werde. Alle europäischen Anleihesegmente hätten die Vorwoche mit Verlusten abgeschlossen. Etwas widerstandsfähiger hätten sich zum einen Hochzinsanleihen dank ihrer deutlich kürzeren Duration und zum anderen Anleihen aus dem Finanzsektor gezeigt, getragen von starken Quartalsergebnissen europäischer Banken. Über das Wochenende habe die Stimmung gedreht. Da die USA ihre Luftangriffe eine zweite Nacht in Folge ausgesetzt hätten, hätten die Treasury- Renditen am Montagmorgen wieder etwas nachgegeben. (28.07.2026/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...