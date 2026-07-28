Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute steht in den USA neben dem Richmond-FED-Index das Verbrauchervertrauen des Conference Boards auf dem Programm, bevor morgen die US-Notenbank über das weitere, geldpolitische Vorgehen zu entscheiden hat, so die Helaba.Das Verbrauchervertrauen sei ein wichtiger Frühindikator für den privaten Konsum, der wiederum etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung ausmache. Hinweise auf eine Stimmungseintrübung gebe es nicht, zumal die Benzinpreise aufgrund des vorübergehenden Waffenstillstands im Nahost-Konflikt zwischenzeitlich gesunken seien. Darüber hinaus befinde sich der Arbeitsmarkt in einer weitgehend soliden Verfassung, sodass mit einem stabilen Verbrauchervertrauen zu rechnen sei. Darauf würden auch andere und bereits veröffentlichte Konsumumfragen schließen lassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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