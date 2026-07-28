London (www.anleihencheck.de) - Am Mittwochabend deutscher Zeit gibt die US-Notenbank Fed ihre nächste Zinsentscheidung bekannt, so die Experten von AllianceBernstein.Die Unsicherheit um eine mögliche Erhöhung sei so hoch wie lange nicht mehr - ein Zinsschritt werde mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent eingepreist. Zwar gehe Eric Winograd, Director-Developed Market Economic Research und Chefvolkswirt USA bei AllianceBernstein, weiterhin davon aus, dass die US-Währungshüter die Leitzinsen unangetastet lassen würden. Die bewusste Entscheidung von Fed-Chef Warsh, keinen möglichen Zinspfad aufzuzeigen, halte er dennoch für problematisch. Auf welche Punkte er bei der Sitzung am Mittwoch besonders achte, erkläre der Finanzmarktexperte in folgendem Kommentar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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