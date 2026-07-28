Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der richtungsweisende Bund-Future hat einen kräftigen Satz nach oben gemacht und sich mit einem Aufwärtsgap von seinem Kontrakttief (123,77) deutlich abgesetzt, so die Helaba.Noch aber sei der übergeordnete Abwärtstrend intakt. Erst Kurse oberhalb des ersten Retracements (125,43) würden das technische Bild aufhellen. Die 21- und 55-Tage-Linien würden heute bei 125,47 und 125,73 verlaufen. Unterstützungen gebe es bei 124,03 und 123,77. (28.07.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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