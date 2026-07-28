Köln (ots) -Matratzen Concord stärkt seine Präsenz in Deutschland: Ende Juli 2026 hat Europas größter Spezialist für Matratzen und Schlafkomfort in Berlin seine 20. neue Filiale dieses Jahr eröffnet. Mit dem Wachstum schafft das Unternehmen zusätzliche Anlaufstellen für guten Schlaf, denn gerade in den heißen Sommermonaten suchen viele Menschen nach Lösungen für erholsame Nächte."Je näher wir bei unseren Kundinnen und Kunden sind, desto einfacher wird der Weg zu besserem Schlaf", sagt Günter Föckersperger, CEO von Matratzen Concord. "Wer Fragen dazu hat, soll uns unkompliziert erreichen können und vor Ort eine persönliche und kompetente Beratung erhalten. So helfen wir Menschen dabei, die für sie passende und bezahlbare Schlaflösung zu finden."Die neuen Matratzen Concord Filialen befinden sich an Standorten, die vielen Menschen bereits als Fachgeschäfte für Schlafkomfort bekannt sind. Durch die Neueröffnungen bleiben die Anlaufstellen erhalten und stehen Kund:innen weiterhin für eine persönliche Beratung zur Verfügung.Darüber hinaus bietet Matratzen Concord als Fachdiscounter jeden Monat wechselnde Aktionen zum Sparen an. Dazu zählen auch ausgewählte Produkte für besseren Schlaf in den Sommermonaten, etwa Reisprodukte oder kühlende Kissen und Bettwaren, die dazu beitragen können, auch in warmen Nächten angenehm zu schlafen.Über Matratzen ConcordSeit 40 Jahren steht Matratzen Concord für guten Schlaf zu fairen Preisen. In über 550 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie im Onlineshop bietet der Fachdiscounter Matratzen, Lattenroste, Betten, Bettwaren und Zubehör für individuelle Schlafbedürfnisse. Im Mittelpunkt stehen dabei eine kompetente, persönliche Beratung und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.Mehr Informationen auf www.matratzen-concord.de, Facebook (https://www.facebook.com/MatratzenConcord), Instagram (http://www.instagram.com/matratzen.concord) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/matratzen-concord/).Pressekontakt:Matratzen Concord GmbHHorbeller Str. 11D-50858 Kölnpresse@matratzen-concord.deOriginal-Content von: Matratzen Concord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182229/6322694