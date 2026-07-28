Der globale Wettbewerb um künstliche Intelligenz erreicht eine neue Dimension. Mit einer erneuten Milliardenaufstockung seiner Investitionen in Rechenzentren setzt Alphabet ein deutliches Zeichen für den langfristigen Ausbau seiner KI-Infrastruktur - mit weitreichenden Folgen für Zulieferer, Investoren und den gesamten Technologiesektor. Alphabet setzt Ausbau der KI-Infrastruktur konsequent fort Alphabet verschärft das Tempo im globalen Wettlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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