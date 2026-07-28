Die Aktie von Walt Disney hat in den vergangenen Jahren einen tiefgreifenden Umbruch durchlaufen. Nachdem der Konzern lange unter sinkenden Margen, hohen Investitionen und den Belastungen des Streaming-Ausbaus litt, mehren sich inzwischen die Anzeichen für eine nachhaltige Verbesserung der Finanzkraft. Vom schwierigen Umbau zurück auf den Wachstumspfad Disney galt über Jahre als Sorgenkind unter den großen US-Medienkonzernen. Die Einführung von Disney+ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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