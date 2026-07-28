Die Aktie von Capricor Therapeutics ist nach der Veröffentlichung kritischer Unterlagen der US-Arzneimittelbehörde FDA massiv unter Druck geraten. Zweifel an der Aussagekraft der klinischen Studiendaten für die Zelltherapie Deramiocel haben die Hoffnungen auf eine zeitnahe Zulassung deutlich gedämpft und Investoren verunsichert. Die Aktie stürzte zeitweise um fast 70 Prozent ab. Zweifel an Studiendaten erschüttern Vertrauen der Anleger Die US-Arzneimittelbehörde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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