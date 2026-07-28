Hintertux (ots) -In Hintertux im Zillertal bietet der Sommer einfach mehr Abwechslung. Nur hier treffen sonnige Bergtage auf echtes Schneevergnügen.Bereits an der Talstation der Gletscherbahn auf 1.500 Metern beginnt die erfrischende Auszeit, die mit jedem Höhenmeter noch spektakulärer wird. Oben am Hintertuxer Gletscher erwarten Besucher angenehm kühle Temperaturen, glitzerndes Eis und ein Panorama, das das Zillertal von seiner schönsten Seite zeigt.Besonders Familien und Aktive erleben hier einen Urlaub voller Spaß und Bewegung. Im Gletscherflohpark wird gerodelt, getubt und im Sommerschnee gespielt, während der Natur Eis Palast mit seinen funkelnden Eiskristallen in eine faszinierende Welt unter dem Gletscher entführt. Wer gerne die Aussicht genießt, findet auf der Panoramaterrasse auf über 3.000 Metern den perfekten Platz zum Durchatmen.Der ideale Ausgangspunkt für diese besondere Mischung aus Sonne und Schnee ist das 4-Sterne-Superior Hotel Neuhintertux. Nur wenige Schritte von den Gletscherbahnen entfernt, beginnt das coole Erlebnis direkt vor der Tür. Nach Wanderungen oder Biketouren lädt der großzügige Wellnessbereich mit SKYpool, Saunen und Panorama-Hallenbad zum Entspannen ein. Regionale Spezialitäten und kreative Küche runden den Urlaubstag genussvoll ab.Im Hotel Neuhintertux im Zillertal wird der Sommer garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis: Morgens bei frischer Bergluft frühstücken, mittags Schneebälle werfen und abends den Blick über die Zillertaler Alpen schweifen lassen. Eine Kombination, die es so nur in Hintertux gibt.TIPP: Neuhintertux WanderZeit bis 06.09.2026 - 7 Nächte inkl. 3/4 Verwöhnpension, Gletscher & Spa Verwöhnperlen, Wanderprogramm und Ausrüstung ab \ua792 978,- pro Person pro Aufenthalt.Pressekontakt:Hotel Neuhintertux ****superiorTelefon: +43 5287 8580E-Mail: hotel@neu-hintertux.comWebsite: https://www.neu-hintertux.comOriginal-Content von: Hotel Neuhintertux, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103423/100941433