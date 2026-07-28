Mainz (ots) -Vom 4. bis zum 7. August 2026, jeweils um 22.25 Uhr, zeigt 3sat die Arthouse-Filmreihe "Auf den Inseln" mit vier Filmen aus Irland und Großbritannien. Sie erzählen von Liebe und Leid, von farbenfrohen Sommertagen und finsterer Verzweiflung, von Familien, die zu Gefängnissen werden, und von Ausbrüchen. Zwei Filme zeigt 3sat als deutsche Free-TV-Premieren: das Biopic "Emily" am Mittwoch, 5. August 2026, und das Horrordrama "Starve Acre" am Freitag, 7. August 2026. Alle Filme der Reihe stehen ab Donnerstag, 6. August 2026, in der 3satMediathek zur Verfügung.Zum Auftakt zeigt 3sat am Dienstag, 4. August 2026, "The Quiet Girl" (Irland 2022) von Regisseur Colm Bairéad - eine leise, eindringliche Geschichte über Einsamkeit und Geborgenheit. Der mit einem Oscar nominierte Film erzählt in eindrucksvollen Bildern von Menschen, die versuchen, Schmerz zu überwinden - und von Menschlichkeit jenseits von Worten.Am Mittwoch, 5. August 2026, folgt die deutsche Free-TV-Premiere "Emily" (GB/USA 2022) von Regisseur Frances O'Connor. Das Biopic porträtiert die britische Schriftstellerin Emily Brontë und erzählt von gesellschaftlichen Erwartungen und dem Ringen um persönliche Freiheit.In einem Vorort von Birmingham lebt die Familie Billingham ein Leben am Rand der Gesellschaft. In drei Episoden schwört der Spielfilm "Ray & Liz" (GB 2018) eine Kindheit in einer Sozialwohnung im Black Country, dem ehemaligem Zentrum der englischen Schwerindustrie, herauf - schockierend und von verstörendem Humor geprägt. Das autobiografische Filmdrama von Regisseur Richard Billingham ist am Donnerstag, 6. August 2026, um 22.25 Uhr, in 3sat zu sehen.Zum Abschluss der Reihe zeigt 3sat am Freitag, 7. August 2026, "Starve Acre" (GB 2023) von Regisseur Daniel Kokotajlo - ebenfalls als deutsche Free-TV-Premiere. Das scheinbar idyllische Leben einer englischen Familie gerät aus den Fugen, als der Sohn sich zunehmend ungewöhnlich verhält. Eine dunkle und unheimliche Macht dringt in ihr Haus und eröffnet eine beunruhigende Möglichkeit, wieder zueinander zu finden. Das Horrordrama nach dem Roman von Andrew Michael Hurley ist mit Matt Smith ("Doctor Who", "House of the Dragon") und Morfydd Clark ("Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht") in den Hauptrollen besetzt.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/arthouse?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/arthouse-filmreihe-auf-den-inseln) (nach Log-in) stehen für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten die Filme der Arthouse-Reihe zur Preview bereit.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6322767