Berlin (ots) -Das Micky Maus Magazin Nr. 17/26 erscheint als ganz besondere Highlight-Ausgabe. Donald Duck besucht das Ruhrgebiet, wo er ein turbulentes Comic-Abenteuer zwischen Industriekultur und Trinkhallen erlebt. Zu dieser besonderen Ausgabe findet am 28. Juli 2026 um 11:00 Uhr in Zusammenarbeit mit der Ruhr Tourismus GmbH eine exklusive Pressekonferenz im Deutschen Bergbau-Museum Bochum statt. Akkreditieren Sie sich bitte beim u. a. Pressekontakt.Donald Duck ist in der Geschichte "Eine außerirdische Sensation" als rasender Reporter für den Entenhausener Kurier zwischen Dortmund und Duisburg unterwegs. Die Chefredakteurin will Donald Duck und seinem übertriebenen Sensationsjournalismus einen Riegel vorschieben: Sie fordert von ihm keine Monster- oder UFO-Sichtungen, sondern ehrliche "Maloche" mit einer bildgewaltigen, aber boden-ständigen Reportage über das Ruhrgebiet. Donald schnappt sich also seinen "Drahtesel" und startet seine Mission in Dortmund. Er sucht gerade sein erstes Bildmotiv, als das Unfassbare passiert: Ausgerechnet im Westfalenpark landet ein echtes Raumschiff! Für Donald eine absolute Katastrophe, denn er muss die Alien-Sensation nun krampfhaft vertuschen, um den Auftrag seiner Chefredakteurin zu erfüllen.Auf seiner wilden Flucht vor der Wahrheit und alsbald vor den Panzerknackern - die ebenfalls auf Entdeckungsreise vor Ort sind - strampelt Donald quer durchs Revier. Seine turbulente Tour an der Ruhr führt ihn vorbei an starken Bildmotiven der Industriekultur und ikonischen Sehenswürdigkeiten wie dem Deutschen Bergbau-Museum und dem Planetarium in Bochum, der Villa Hügel und der Zeche Zollverein in Essen, dem Gasometer in Oberhausen und der Skulptur Tiger & Turtle - Magic Mountain in Duisburg. Und natürlich darf auf dieser Tour auch eine weitere wichtige Institution des Potts nicht fehlen: die klassische Trinkhalle für ein erfrischendes kleines Päuschen.Jörg Risken, Verlagsleiter bei Egmont Ehapa Media, über die Besonderheit der Geschichte: "Das Ruhrgebiet bietet mit seiner einzigartigen Mischung aus imposanter Industriekultur, grünen Oasen und herzlicher Offenheit eine fantastische Kulisse für unsere Comic-Geschichten. Donald in dieser aufregenden Region agieren zu lassen, war eine wunderbare Herausforderung für uns, die wir mit viel Spaß und in enger Zusammenarbeit mit der Ruhr Tourismus GmbH umgesetzt haben."Axel Biermann, Geschäftsführer von der Ruhr Tourismus GmbH freut sich über den gefiederten Gast: "Mit Donald im Ruhrgebiet trifft Kult-Ente auf Industriekultur. Seit dem Ende des Bergbaus sind zahlreiche leicht befahrbare Radwege und viele ungewöhnliche Ausflugsziele für die ganze Familie entstanden: Klettern im ehemaligen Stahlwerk, Schwimmen im Werksschwimmbad oder eine simulierte Tour unter Tage im Bergbau-Museum, zwischen Zeche und Trinkhalle gibt es viel Spannendes zu entdecken. Diese Ruhrgebiets-Ausgabe ist ein humorvolles Kompliment an unsere Region und zeigt, dass das Ruhrgebiet immer wieder für Überraschungen gut ist."Auch Regionaldirektor Garrelt Duin heißt Donald Duck im Ruhrgebiet herzlich willkommen: "Mit seiner chaotisch-liebenswerten Art passt die Comic-Kultfigur hervorragend in unsere Region, in der nicht alles perfekt ist, die aber immer wieder aufs Neue überrascht. Davon können sich die Leserinnen und Leser dieser speziellen Ausgabe des Micky Maus Magazins selbst überzeugen. Donalds abenteuerliche Reise durch das Ruhrgebiet hat Herz und Humor und mir große Freude bereitet."Prof. Dr. Sunhild Kleingärtner, Wissenschaftliche Direktorin des Deutschen Bergbau-Museums Bochum, ergänzt: "Donald Duck begeistert sein Publikum schon seit den 1930er Jahren - und auch das Deutsche Bergbau-Museum Bochum blickt auf eine Geschichte zurück, die in diese Zeit reicht. Beide erzählen auf ihre Weise von Abenteuern, die über Generationen hinweg weitergegeben werden. Dass Donald jetzt bei uns vorbeischaut, ist eine besonders schöne Verbindung von Popkultur und Industriekultur."Das Micky Maus Magazin Nr. 17/26 mit Donald Duck als rasendem Reporter durchs Ruhrgebiet ist ab dem 31. Juli 2026 (D: EUR 5,99 A: EUR 6,50 CH: SFR 11,90) im Handel und unter www.egmont-shop.de erhältlich.Für Rezensions- oder Verlosungsexemplare sowie Bildmaterial und Interviewtermine mit den Machern, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt:Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6319871