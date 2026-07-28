Hamburg (www.anleihencheck.de) - In der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte - Monitor" beschäftigen sich die Analysten von Berenberg mit den Angebotsengpässen und den steigenden Preisen von Ölprodukten.Aktueller MarktkommentarDie Lage am Persischen Golf entwickele sich wieder zum bestimmenden Thema an den Märkten. Nachdem sich die Öllieferungen aus der Region nach dem "Iran-Deal" im Juni fast schon sprunghaft zu erholen schienen, kam der Schiffsverkehr durch Hormus nach den jüngsten Kampfhandlungen zuletzt fast wieder vollständig zum Erliegen, so die Analysten von Berenberg. Rohöl (Brent) habe daraufhin deutlich angezogen und zwischenzeitlich die Marke von 100 USD/Barrel getestet. Die Rally in Öl-Futures sei von systematischen Investoren verstärkt worden, die im großen Stil ihre Short-Positionen hätten auflösen müssen. Die frischen Inflationssorgen hätten derweil auf den Anleihemärkten zu einem ordentlichen Anstieg der Leitzinserwartungen geführt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de