Boston (www.anleihencheck.de) - "Die Fed dürfte bei ihrer Sitzung diese Woche die US-Zinsen in einem Korridor zwischen 3,50%-3,75% unverändert lassen. Doch das Wiederaufflammen des Krieges im Nahen Osten und Kevin Warshs Entscheidung, eine Pressekonferenz nach der Fed-Sitzung abzuhalten, zeigen, dass sich die Lage verändert hat", sagen Kish Pathak, Fixed Income Research Analyst und Erik Weisman, Chief Economist & Portfolio Manager - beide bei MFS Investment Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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