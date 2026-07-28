Noch keine Entscheidung: Ein Sprung bei den Renditen der US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit mehr als zwölf Monaten belastet den Edelmetallsektor. Die Bemühungen, relative Stärke gegenüber schlechten Nachrichten aufzubauen, stagnieren. Und mit der Fed-Sitzung morgen Abend steht das nächste wichtige Ereignis direkt vor der Tür."Letztlich kann ich nur wiederholen, was ich vergangene Woche gesagt habe: Gold und Silber arbeiten an einer Bodenbildung. Ein neuerlicher Rücksetzer ist zwar nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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