Hamburg (ots) -Wortbeiträge plausibel vortragen- Schnell auf den Punkt kommen- Auf Gegenargumente passend reagieren - Killerphrasen entkräftenIn der gelungenen Kommunikation ist Verstehen das oberste Ziel. Doch wie gelingt das? Um Menschen zu erreichen und zu überzeugen, braucht es kluge Argumente und klare Worte statt gut klingender Phrasen. Dr. Simone Richter, Kommunikationstrainerin und Rhetorikcoach, legt dar, wie Sie die Macht der Worte wirkungsvoll einsetzen.Gesprächskompetenz und Argumentationssicherheit erlernen"Wir müssen miteinander reden, nicht gegeneinander." Der ghanaische Fußballspieler Anthony Yeboah hat es auf den Punkt gebracht. Doch in der Gesprächsführung gelingt uns das nicht immer, erst recht nicht, wenn wir kritisiert oder verbal angegriffen werden und dadurch emotional betroffen sind. Dann wird schnell deutlich: Wir alle sprachen zwar dieselbe Sprache - und doch sind die Botschaften, die beim Gegenüber ankommen, oft völlig andersartig.Überzeugend formulieren und Argumente rhetorisch positiv aufladenIn diesem Webinar geht es um Redegewandtheit, Standfestigkeit und Argumentationssicherheit. Sie erfahren, wie Sie Argumente plausibel vortragen, schnell auf den Punkt kommen, sich auf Gegenargumente gut vorbereiten und Killerphrasen entkräften. Punkten Sie mit zielorientierter und kooperativer Gesprächskompetenz - und zeigen Sie dabei, dass Sie auch die Position des anderen berücksichtigen. Ziel ist es, dass Sie Ihren Standpunkt klar und deutlich vertreten, Ihre Körpersprache gezielt einsetzen, sich auf herausfordernde Anlässe vorbereiten und so auch heikle Situation meistern können.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Die Durchführung erfolgt via MS Teams.Programm:- Techniken der Gesprächsführung, z.B. Loriot Strategie, Judo Technik, Sahnetörtchen-Tool und Kommunikativer Dreisatz- Argumentativer Aufbau, z.B. Fünfsatz, Ist-Soll, Pro-Contra- Aspekte des aktiven Zuhörens- Das passende Mindset: Wie Sie Situationen positiv beeinflussen- Positive Sprache & positive Rhetorik- PraxisbeispieleDieses Webinar richtet sich an Team- oder Abteilungsleiter, Geschäftsführung, Gruppenverantwortliche, Projektmanager, Organisatoren und Meetingverantwortliche: Die Veranstaltung eignet sich für alle, die ihre Themen und Botschaften noch besser vermitteln und ihre Kommunikationskompetenz erweitern möchten.ReferentinDr. Simone Richter (https://www.linkedin.com/in/simone-richter-5b310419a/) ist freiberufliche Kommunikationstrainerin, PR-Beraterin und Rhetorikcoach. Sie begleitet Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Institutionen und Ministerien und kenn die Bedürfnisse von Mittelstand, Industrie und öffentlicher Hand. Die promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und ehemalige Redakteurin der Stuttgarter Zeitung beherrscht interne und externe Kommunikation aus verschiedenen Perspektiven.Key Facts- Termin: Mittwoch, 28. Oktober 2026, 14.30 - 16.30 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Personen- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin- Die Durchführung erfolgt via MS TeamsPressekontakt:Marcus Heumann, Leiter dpa-AkademieE-Mail: akademie@dpa.comTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6322803