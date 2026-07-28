München (ots) -Die letzte Nacht. Der letzte Tanz. Nach zehn Jahren, fünf Staffeln und internationalem Erfolg erzählt "Babylon Berlin" seine finale Geschichte. Mit der fünften Staffel erreicht die vielfach ausgezeichnete Serie ihren Höhepunkt. Februar 1933 ist der letzte Akt: Während eine Stadt zwischen Rausch und Untergang taumelt, stehen Gereon Rath und Charlotte Ritter in den Wochen zwischen der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und dem Reichstagsbrand vor Entscheidungen, die ihr Leben und das Schicksal der Stadt, das Schicksal Deutschlands für immer verändern."Babylon Berlin" - ab 10. September 2026 sind alle acht Folgen der finalen Staffel in der ARD Mediathek abrufbar. Das Erste zeigt das große Serienfinale am 19. September 2026 ab 20:15 Uhr und am 25. September 2026 ab 22:20 Uhr mit jeweils 4 Folgen. Die Staffeln eins bis vier sind bereits jetzt in der ARD Mediathek abrufbar.Wo Widerstand den Tod bedeutet, wird Tarnung zur Überlebensstrategie.Zum Inhalt: Berlin, Januar 1933: Mit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler beginnt das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Charlotte Ritter ermittelt in einer Mordserie an ehemaligen Frontsoldaten. Verbindungen und Motive reichen in das Jahr 1918 zurück. Eine brisante Akte ist verschwunden, die Hitlers Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg in ein neues Licht rückt. Politischer Sprengstoff - und die Betroffenen scheinen vor nichts zurückzuschrecken, um die Akte in ihren Besitz zu bringen... auch nicht vor Mord. Als Gereon Rath plötzlich spurlos verschwindet, weiß Charlotte nicht, ob sie ihn je wiedersehen wird.In der fünften Staffel von "Babylon Berlin", frei nach Motiven des Romans "Märzgefallene" von Volker Kutscher, kehren in den Hauptrollen Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zurück. Zum Ensemble gehören außerdem Benno Fürmann, Lars Eidinger, Hannah Herzsprung, Christian Friedel, Udo Samel, Godehard Giese, Fritzi Haberlandt, Karl Markovics, Jördis Triebel, Martin Wuttke und Trystan Pütter. Neu dabei sind unter anderem Clemens Schick, Ulrich Noethen und Devid Striesow. Für Buch und Regie der finalen Staffel zeichnen erneut Achim von Borries, Henk Handloegten und Tom Tykwer verantwortlich.Exklusiv. Mittendrin. Mehr "Babylon Berlin"Mit dem Serienfinale wächst die "Babylon Berlin"-Welt weiter: Fans können den Kosmos der Serie auf vielfältige Weise neu entdecken - unter anderem mit dem Adventure Game "Eine Nacht im Moka Efti - Eine Babylon Berlin-Story", entwickelt vom SWR X Lab gemeinsam mit Achim von Borries, dem Dokumentarfilm "Babylon Berlin. Die Doku" von Christian Jakob in Zusammenarbeit mit Henk Handloegten sowie der Hörspielserie "Haus Vaterland" mit prominentem Sprecherensemble und der Musik des WDR Funkhausorchesters. Begleitend zur finalen Staffel gibt ein exklusives Making-of in der ARD Mediathek.Der offizielle Trailer zur 5. Staffel "Babylon Berlin": https://youtu.be/ZrMnQizCoOY"Babylon Berlin" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, WDR, SWR, HR, Radio Bremen und Beta Film in Zusammenarbeit mit dem RBB. Verantwortliche Redakteure von "Babylon Berlin" sind Christoph Pellander und Carolin Haasis (ARD Degeto Film), Alexander Bickel und Caren Toennissen (WDR), Monika Denisch und Manfred Hattendorf (SWR) sowie Jörg Himstedt (HR). Produzenten für X Filme sind Uwe Schott, Tom Tykwer, Stefan Arndt und Michael Polle, Koproduzenten für Beta Film sind Jan Mojto, Dirk Schürhoff und Moritz Herzogenberg. Die fünfte Staffel von "Babylon Berlin" wird gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW sowie dem German Motion Picture Fund.Ein ausführliches Pressedossier steht ab sofort im Presseservice unter https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse/pressedossiers zur Verfügung.Die Folgen der fünften Staffel, die Doku zur Serie sowie die Hörspielserie sind ab sofort für akkreditierte JournalistInnen im Vorführraum abrufbar.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Carina Hoffmeister, ARD Degeto Film Kommunikation und Presse,Tel.: 069/1509-331, E-Mail: Carina.Hoffmeister@degeto.deDr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Kommunikation | PR,Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deRegine Baschny, Jana Wegscheider und Saskia Wach,Just Publicity GmbHTel.: 089/202082-60, E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6322794