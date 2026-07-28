NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin nach Zahlen von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Reifenherstellers im ersten Halbjahr hätten in der Gesamtheit den Erwartungen entsprochen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Gegenwind von der Währungsseite sei abgeflacht./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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