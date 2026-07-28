Das OLG Köln hat ein Urteil zu Severability-Klauseln in D&O-Verträgen gefällt. Die Revision wurde zugelassen. Kann eine arglistige Täuschung einer bzw. einzelner Personen bei Antragstellung den Versicherungsschutz sämtlicher versicherter Personen zu Fall bringen? Rechtsanwältin Karin Baumeier ordnet ein. Ein Artikel von Karin Baumeier, Fachanwältin für Versicherungsrecht in der Kanzlei Baumeier Severability-Klauseln zählen seit Jahren zum Standard fast jeder D&O-Police. Sie sollen verhindern, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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