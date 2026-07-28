Der Dortmunder Versicherer VOLKSWOHL BUND hat ein Update für ihre Berufsunfähigkeitsversicherung vorgestellt. Unter anderem wurde der Abschluss vereinfacht. Zudem sind künftig höhere BU-Renten versicherbar. Die VOLKSWOHL BUND Lebensversicherung a.G. hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung BU MODERN überarbeitet. So können Vermittler und Kunden künftig von einem vereinfachten Abschlussprozess profitieren, erklärt der Versicherer: Für Antragsteller, die höchstens 25 Jahre alt sind und eine BU-Rente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact