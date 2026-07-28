Private Parkplätze in Städten werden teurer: Laut einer aktuellen Analyse haben sich die Angebotspreise für Stellplätze zwischen 2020 und 2025 bundesweit um 28% erhöht. Welche Städte die die höchsten Stellplatzmieten aufweisen und wo die Anstiege am stärksten waren, zeigt eine Übersicht. Das Immobilienportal ImmoScout24 hat die Preisentwicklung für private Stellplätze in den 118 größten deutschen Städten unter die Lupe genommen. Wie die Auswertung zeigt, sind die Angebotsmieten für private Parkplätze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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