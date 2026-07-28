Zehnjährige Bundesanleihen rentieren auf dem höchsten Niveau seit rund 15 Jahren. Damit bietet sich Anleiheinvestoren eine neue Ausgangslage. Wer heute höhere Renditen langfristig sichert, könnte in den kommenden Jahren davon profitieren. Vor diesem Hintergrund gewinnt eine Frage für die Portfoliostruktur an Bedeutung: Ist der Zeitpunkt gekommen, die Duration wieder zu erhöhen? "Viele Anleger haben sich in den vergangenen Jahren daran gewöhnt, dass Anleihen kaum laufende Erträge liefern", sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank. "Heute ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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