Migration ist ein hart umkämpftes Politikfeld. Was dabei häufig unterschätzt wird: Der deutsche Arbeitsmarkt steht vor einem tiefgreifenden demografischen Umbau. Ohne Zuwanderung würde das Erwerbspersonenpotenzial bereits sinken. "Qualifizierte Migration, gelungene Integration und daraus folgende Produktivitätssteigerung werden damit zu einem Thema für Investoren", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Wer langfristig investieren will, sollte die großen strukturellen Veränderungen der Arbeitswelt genauso aufmerksam beobachten wie die Entwicklungen an den Finanzmärkten. Denn die Demografie entwickelt sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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