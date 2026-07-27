Le 27 juillet/July 2026The common shares of Vice Health and Wellness Inc. will be delisted from the CSE at market close today, July 27, 2026.Vice Health and Wellness Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0407.___________________________Les actions ordinaires de Vice Health and Wellness Inc. seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 27 juillet 2026.Vice Health and Wellness Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0407.Date: Market Close/Clôture du marchés le 27 juillet/July 2026Symbol(s)/Symbole(s): VICEIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.