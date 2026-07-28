DJ MARKT USA/Leichte Abgaben - Fed und Quartalszahlen im Fokus

Mit Verlusten dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Teilnehmer sprechen allerdings von Zurückhaltung vor der Bekanntgabe der US-Zinsentscheidung am Mittwoch und wichtigen US-Quartalsberichten im Wochenverlauf. Unter anderem gewähren Meta Platforms, Qualcomm, Microsoft, Amazon und Apple einen Blick in die Bücher. Hier dürften vor allem die Investitionen in den KI-Bereich im Fokus stehen, deren immer gewaltigere Ausmaße für Bedenken am Markt sorgen. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 0,1 Prozent. Etwas deutlicher fällt der Abschlag beim Termin-Kontrakt auf den Nasdaq-100 aus, der 0,8 Prozent verliert.

Die Abgaben im Chip-Sektor setzen sich fort, wenn auch mit verringertem Tempo. Berichte, wonach die jüngsten KI-bezogenen Finanzierungszusagen des US-Schwergewichts Nvidia 750 Milliarden US-Dollar überstiegen, schüren Zweifel, ob die Nachfrage nach KI-Infrastruktur mit den Investitionen Schritt halten könne. Die Aktien von Nvidia fallen vorbörslich um weitere 1,0 Prozent. Advanced Micro Devices büßen 3,8 Prozent ein.

Leicht stützend wirken die weiter nachgebenden Ölpreise. Ein Barrel der Sorte Brent reduziert sich mit der andauernden Feuerpause im Iran-Krieg um 2,6 Prozent auf 86,04 Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte Axios am Montag gesagt, er habe die Angriffe auf den Iran ausgesetzt, um Verhandlungen zu ermöglichen, könnte aber wieder zu erweiterten Militäraktionen zurückkehren, falls die Gespräche scheitern. Damit bleibt die Unsicherheit hoch, heißt es.

Daneben steht die Berichtssaison weiter im Fokus. Vor der Startglocke werden unter anderem Paypal, Boeing, Coca-Cola und United Parcel Service Quartalszahlen bekannt geben.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Es wird lediglich der Index des Verbrauchervertrauens für den Juli bekannt gegeben.

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July 28, 2026 06:03 ET (10:03 GMT)

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