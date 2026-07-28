NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Logan Reich betrachtet das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie als leicht ungünstig, da die anhaltende Zurückhaltung der Verbraucher das Wachstum des flächenbereinigten Umsatzes im zweiten Quartal belasten haben dürfte. Dieser Effekt dürfte die positiven Impulse durch die Fußball-Weltmeisterschaft, Innovationen im Getränkebereich und die stärkere Ausrichtung auf das preisgünstige Segment mehr als aufgehoben haben, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 19:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 19:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5801351017
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 19:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 19:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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