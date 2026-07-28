Wien (www.anleihencheck.de) - Die Marktteilnehmer sind sich uneins in der Frage, ob die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Leitzinsen in dieser Woche ändern wird oder nicht, so die Experten von "FONDS professionell".Einem Analysetool der CME Group zufolge, das auf dem Terminmarkt basiere, sei am Montagnachmittag (27.07.) zu gut 66 Prozent erwartet worden, dass der Offenmarktausschuss der Fed (FOMC) bei seiner Sitzung am Mittwoch (29.07.) das Zins-Zielband bei 3,50 bis 3,75 Prozent belasse. Mit einer Wahrscheinlichkeit von immerhin fast 34 Prozent sei indes mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte gerechnet worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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