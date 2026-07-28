TORONTO, 28. Juli 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ - gab heute bekannt, dass es den Rückzahlungstermin für die ursprünglich am 6. Februar 2026 angekündigte Kreditfazilität in Höhe von 32 Millionen US-Dollar (der "Kredit") mit Auramet International, Inc. ("Auramet") vom 9. August 2026 auf den 9. November 2026 verlängert hat.

Mark Selby, CEO und Vorstandsmitglied der Canada Nickel Company, sagte: "Ich freue mich über diese anhaltende Unterstützung durch Auramet, die die Kreditfazilität im Einklang mit unseren aktuellen Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses verschiedener Finanzierungsinitiativen verlängert hat. Wir befinden uns nun in der Endphase des Genehmigungsverfahrens auf Bundesebene und sehen der baldigen Bekanntgabe der Entscheidung des Ministers erwartungsvoll entgegen, während wir weiterhin auf eine Baugenehmigung im Jahr 2027 hinarbeiten."

Kreditverlängerung

Im Zusammenhang mit der Verlängerung der Rückzahlungsfrist des Darlehens wird das Unternehmen eine Verlängerungsgebühr in Höhe von 856.288 US-Dollar zahlen und Auramet 5.500.000 Optionsscheine zum Erwerb von Stammaktien (die "Verlängerungsoptionsscheine") gewähren, die jeweils innerhalb eines Zeitraums von einem Jahr zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens ("Stammaktien") zu einem Ausübungspreis in Höhe von 1,52 Dollar, was einem Aufschlag von 5 % auf den 5-Tage-VWAP zum 27. Juli 2026 entspricht. Die Darlehensverlängerung und die Verlängerungsoptionsscheine unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Im Zusammenhang mit der Verlängerung des Rückzahlungstermins des Darlehens werden die 3.500.000 Optionsscheine zum Erwerb von Stammaktien mit einem Ausübungspreis von 1,81 $ pro Aktie, die zuvor von der Gesellschaft im Mai 2026 im Zusammenhang mit der ersten Verlängerung der ursprünglichen Darlehensauszahlung an Auramet ausgegeben wurden, gemäß den Anforderungen der TSX Venture Exchange annulliert und für unwirksam erklärt.

Über Auramet

Auramet ist ein privates Unternehmen, das 2004 von erfahrenen Fachleuten gegründet wurde, die ein globales Team von Branchenspezialisten mit insgesamt über 400 Jahren Branchenerfahrung zusammengestellt haben. Es ist einer der weltweit größten Händler für physische Edelmetalle und hat bis heute Finanzierungsfazilitäten in Höhe von über 1,5 Milliarden Dollar bereitgestellt. Auramet bietet allen Akteuren der Edelmetall-Lieferkette ein umfassendes Leistungsspektrum an, darunter den Handel mit physischen Metallen, Metall-Merchant-Banking (einschließlich Direktkredite) sowie Beratungsdienstleistungen im Bereich der Projektfinanzierung.

Über Canada Nickel

Canada Nickel treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um das Nickel bereitzustellen, das zur Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel hat in mehreren Ländern die Eintragung der Begriffe "NetZero NickelTM", "NetZero Cobalt"und "NetZero Iron" als Marken beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren, die die Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Anlegern Zugang zu Nickel in Regionen mit geringem politischem Risiko. Das Kerngeschäft von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Vorzeigeprojekt "Crawford Nickel-Cobalt Sulphide" im Herzen des ertragreichen Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen die Fähigkeit des Unternehmens, das Crawford-Nickel-Projekt zu finanzieren und zu realisieren, das für die Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel bereitzustellen sowie Verfahren zu entwickeln, die die Produktion von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canada Nickel wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Crawford in Produktion genommen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die im Darlehensvertrag festgelegten Auflagen zu erfüllen; die Fähigkeit, die Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebenen Angelegenheiten zu erhalten; die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsmaßnahmen; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die zur Fertigstellung der Erschließung erforderlichen Mittel zu beschaffen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten; die Tatsache, dass zukünftige Metallpreise oder Projektkosten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen könnten; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelausbeute; die Ergebnisse wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von Fachkräften sowie sonstige Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen, erforderlicher Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus welchem Grund auch immer als ungenau erweisen; zusätzliche, derzeit jedoch nicht vorhersehbare Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsphase zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Gewähr dafür, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Canada Nickel lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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