13 Quartale in Folge mit sinkendem Umsatz sind kein Ausrutscher bei Mercedes-Benz. Die frischen Zahlen von heute ändern daran wenig, und trotzdem sagen sie etwas Wichtiges: Das Management bekommt die Kosten in den Griff, selbst wenn China weiter blutet. Die Reaktion der Börse ist Plus von +2,2% vorbörslich. Jetzt heißt es Sparprogramm und neue Modelle vs. Chinaschwäche. Wer da wohl gewinnt? Überraschung! Ein RSI von 29 vor den Zahlen, ein Kurs hauchdünn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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