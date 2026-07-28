Rocket Lab setzt seinen Wandel vom reinen Raketenanbieter zum umfassenden Raumfahrtdienstleister konsequent fort. Mit der erfolgreichen Mission "Victus Haze" demonstriert das Unternehmen erstmals, dass es komplexe militärische Raumfahrtmissionen vollständig aus einer Hand realisieren kann - ein Schritt, der sowohl strategisch als auch wirtschaftlich neue Perspektiven eröffnet. Erfolgreiche Demonstration für die US Space Force Das US-Raumfahrtunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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